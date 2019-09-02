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Москалькова: переговори про обмін утримуваними між Україною і РФ тривають

Москалькова: переговори про обмін утримуваними між Україною і РФ тривають

Київ • УНН

 • 15270 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Переговори про обмін утримуваними особами між Росією і Україною тривають, потрібно провести низку юридичних процедур. Про це повідомила в понеділок уповноважений при президенті РФ з прав людини Тетяна Москалькова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні дуже важливий етап в деескалації російсько-українських відносин, дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому, для цього потрібно провести цілу низку дуже важливих юридичних процедур. Процес почався, такі переговори ведуться", - сказала вона.

Додамо, 30 серпня в Кремлі відзначали прогрес в питанні обміну утримуваними з Україною.

В Офісі Президента України 2 вересня заявили, що робота по обміну утримуваними з Росією ведеться.

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