Москалькова: переговори про обмін утримуваними між Україною і РФ тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Переговори про обмін утримуваними особами між Росією і Україною тривають, потрібно провести низку юридичних процедур. Про це повідомила в понеділок уповноважений при президенті РФ з прав людини Тетяна Москалькова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні дуже важливий етап в деескалації російсько-українських відносин, дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому, для цього потрібно провести цілу низку дуже важливих юридичних процедур. Процес почався, такі переговори ведуться", - сказала вона.
Додамо, 30 серпня в Кремлі відзначали прогрес в питанні обміну утримуваними з Україною.
В Офісі Президента України 2 вересня заявили, що робота по обміну утримуваними з Росією ведеться.