Морські піхотинці знищили чотирьох окупантів на Донецькому напрямку

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"8 липня, на Херсонському напрямку військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріпленій ділянці фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 4-х окупантів", - йдеться в повідомленні.

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Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 рашистів знищено, чи поранено. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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