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Морські піхотинці знищили чотирьох окупантів на Донецькому напрямку

Морські піхотинці знищили чотирьох окупантів на Донецькому напрямку

Київ • УНН

 • 68314 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили чотирьох російських загарбників. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"8 липня, на Херсонському напрямку військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріпленій ділянці фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 4-х окупантів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 рашистів знищено, чи поранено. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо 

Українські захисники ліквідували полковника вкс рф Василя Клещенка.

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