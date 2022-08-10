Морские пехотинцы уничтожили четырех оккупантов на Донецком направлении

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"8 июля, на Херсонском направлении военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленном участке фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 4-х оккупантов", - говорится в сообщении.

Детали

Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 12 рашистов уничтожены или ранены. Окончательные потери врага уточняются.

Напомним

Украинские защитники ликвидировали полковника вкс рф Василия Клещенко.