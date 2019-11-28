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Актуальне
Moody's поліпшив прогноз рейтингу ПриватБанку

Moody's поліпшив прогноз рейтингу ПриватБанку

Київ • УНН

 • 9572 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз по рейтингах ПриватБанку до “позитивного”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу банку.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз по рейтингах ПриватБанку зі "стабільного" на "позитивний", - сказано у повідомленні.

Як відзначили аналітики Moody's, поліпшення прогнозу рейтингів ПриватБанку обумовлено підвищенням суверенного рейтингу України, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності ПриватБанку.

У Moody’s вказали, що у 2019 році ПриватБанк продемонстрував значне поліпшення показників рентабельності, низьку залежність банку від ринкового фінансування та високий рівень ліквідних активів - понад 70% сукупних активів банку.

Також Moody's підтвердив базову оцінку кредитоспроможності ПриватБанку сaa1, рейтинги банку за депозитами у національній валюті (Caa1) та іноземній валюті (Caa2).

Нагадаємо, Moody's поліпшило прогноз рейтингу уряду України.

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