Moody's поліпшив прогноз рейтингу ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз по рейтингах ПриватБанку до “позитивного”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу банку.
"Міжнародне рейтингове агентство Moody's поліпшило прогноз по рейтингах ПриватБанку зі "стабільного" на "позитивний", - сказано у повідомленні.
Як відзначили аналітики Moody's, поліпшення прогнозу рейтингів ПриватБанку обумовлено підвищенням суверенного рейтингу України, стабілізацією банківської системи, а також поліпшенням якості активів і рентабельності ПриватБанку.
У Moody’s вказали, що у 2019 році ПриватБанк продемонстрував значне поліпшення показників рентабельності, низьку залежність банку від ринкового фінансування та високий рівень ліквідних активів - понад 70% сукупних активів банку.
Також Moody's підтвердив базову оцінку кредитоспроможності ПриватБанку сaa1, рейтинги банку за депозитами у національній валюті (Caa1) та іноземній валюті (Caa2).
Нагадаємо, Moody's поліпшило прогноз рейтингу уряду України.