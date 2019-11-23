Moody's поліпшило прогноз рейтингу уряду України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу уряду України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу Уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1", - повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, у липні Moody's змінило прогноз для банківської системи України.
Також у липні Moody’s підтвердило рейтинг "Ощадбанку" по депозитах.