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Moody's поліпшило прогноз рейтингу уряду України

Moody's поліпшило прогноз рейтингу уряду України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу уряду України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу Уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у липні Moody's змінило прогноз для банківської системи України.

Також у липні Moody’s підтвердило рейтинг "Ощадбанку" по депозитах.

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