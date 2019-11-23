Moody's улучшило прогноз рейтинга правительства Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украине на уровне "Caa1", - сообщили в министерстве.
Напомним, в июле Moody's изменило прогноз для банковской системы Украины.
Также в июле Moody's подтвердило рейтинг "Ощадбанка" по депозитам.