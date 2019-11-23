Moody's улучшило прогноз рейтинга правительства Украины

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украине на уровне "Caa1", - сообщили в министерстве.

Напомним, в июле Moody's изменило прогноз для банковской системы Украины.

Также в июле Moody's подтвердило рейтинг "Ощадбанка" по депозитам.