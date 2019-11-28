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Moody's улучшило прогноз рейтинга ПриватБанка

Moody's улучшило прогноз рейтинга ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 9571 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка до "позитивного". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу банка.

"Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по рейтингам ПриватБанка со "стабильного" на "позитивный", - говорится в сообщении.

Как отметили аналитики Moody's, улучшение прогноза рейтингов ПриватБанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности ПриватБанка.

В Moody's отметили, что в 2019 году ПриватБанк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Также Moody's подтвердил базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).

Напомним, Moody's улучшило прогноз рейтинга правительства Украины.

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