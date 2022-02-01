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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ще один "слуга народу" залишив фракцію під оплески

Ще один "слуга народу" залишив фракцію під оплески

Київ • УНН

 • 48133 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту у вівторок офіційно оголосив про вихід народного депутата Олега Воронька зі складу фракції "Слуга народу", пише УНН.

Деталі

Головуючий зачитав заяву народного депутата Олега Воронька про вихід зі складу депутатської фракції “Слуга народу”.

"Надійшла заява від народного депутата Олега Воронька: "...повідомляю про вихід зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", - зачитав Стефанчук.

Після цього з зали було чутно оплески і вигуки.

Перед цим, у першій частині засідання, народний депутат Олег Воронько виступив із заявою від двох фракцій. У заяві йшлося про нібито тиск з боку влади на народних депутатів з об’єднання "Розумна політика", повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради.

Доповнення

Лише днями ДБР провело обшуки у нардепа Воронька через підроблення документів.

До слова, за даними на сайті ВР, фракція "Слуга народу" до цього рішення нараховувала 242 нардепи. Для більшості необхідно 226. У КВУ зазначали, що де-факто в монобільшості лише 217 депутатів.

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