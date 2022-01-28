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Шахед-136

ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька через підроблення документів

ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька через підроблення документів

Київ • УНН

 • 16773 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У члена фракції "Слуга Народу" Олега Воронька, який приєднався до МФО "Розумна політика" Державне бюро розслідувань проводить обшуки за фактом підробки документів. Про це УНН повідомляє з посилання на ДБР.

Цитата

“У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

“Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи — протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд”, — зазначається в повідомленні.

В ДБР зазначили, що попередня кваліфікація:

• підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 4 ст. 358 КК України);
• службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України);
• введення в оману суду або іншого уповноваженого органум (ч. 2 ст. 384 КК України).

Додамо

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив обшуки в Воронька.

“Сьогодні до нашого колеги з МФО „Розумна політика“ Олега Воронька приїхали працівники ДБР. Їхні звинувачення на його адресу — притягнуті за вуха... Політичні переслідування та діяльність „нового“ ДБР — в дії!”, — написав він у Telegram.

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