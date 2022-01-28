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ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из-за подделки документов

ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из-за подделки документов

Киев • УНН

 • 16763 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. У члена фракции "Слуга народа" Олега Воронько, присоединившегося к МФО "Розумна политика" Государственное бюро расследований проводит обыски по факту подделки документов. Об этом УНН сообщает со ссылки на ГБР.

Цитата

“В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия происходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

“Во время судебного рассмотрения в Печерском суде действующий народный депутат предоставил поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы увольнении с поста директора, чем возможно ввел в заблуждение суд”, — отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что предварительная квалификация:

  •  Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 Ст. 358 УК Украины);
  • служебный подлог (ч. 1 Ст. 366 УК Украины);
  • введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органум (ч. 2 Ст. 384 УК Украины).

Добавим

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил обыски в Воронько.

"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Розумна политика " Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес — притянуты за уши. Политические преследования и деятельность "нового“ ГБР - в действии!",- написал он в Telegram.

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