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Еще один "слуга народа" покинул фракцию под аплодисменты

Еще один "слуга народа" покинул фракцию под аплодисменты

Киев • УНН

 • 48130 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании парламента во вторник официально объявил о выходе народного депутата Олега Воронько из состава фракции "Слуга народа", пишет УНН.

Детали

Председательствующий зачитал заявление народного депутата Олега Воронько о выходе из состава депутатской фракции “Слуга народа”.

"Поступило заявление от народного депутата Олега Воронько: "... сообщаю о выходе из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - зачитал Стефанчук.

После этого из зала были слышны аплодисменты и возгласы.

Перед этим, в первой части заседания, народный депутат Олег Воронько выступил с заявлением от двух фракций. В заявлении речь шла о якобы давлении со стороны власти на народных депутатов из объединения "Разумная политика", сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Дополнение

Только на днях ГБР провело обыски у нардепа Воронько из-за подделки документов.

К слову, по данным на сайте ВР, фракция "Слуга народа" до этого решения насчитывала 242 нардепа. Для большинства необходимо 226. В КИУ отмечали, что де-факто у монобольшинства только 217 депутатов.

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