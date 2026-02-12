Monobank нагородить Владислава Гераскевича мільйоном гривень замість олімпійського "золота"

$43.030.06
51.210.04
ukenru
14:09 • 3110 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 7314 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 11194 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 15033 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 18196 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 26348 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 72625 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48322 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 58502 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45703 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.4м/с
90%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти розширюють програму виділення землі в Криму учасникам війни - ЦПД12 лютого, 05:44 • 8880 перегляди
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 17582 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 22122 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 32945 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 18368 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 18673 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 68314 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 60931 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 62989 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 71647 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 2392 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 4596 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 33201 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 34317 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 35902 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Monobank нагородить Владислава Гераскевича мільйоном гривень замість олімпійського "золота"

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Monobank виплатить 1 мільйон гривень скелетоністу Владиславу Гераскевичу за його принципову позицію. Спортсмен вибув з Олімпійських ігор-2026 через відмову змінити шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

Monobank нагородить Владислава Гераскевича мільйоном гривень замість олімпійського "золота"

Український банк monobank оголосив про виплату грошової премії скелетоністу Владиславу Гераскевичу в розмірі 1 мільйон гривень за його принципову позицію та громадянську сміливість. Про це повідомив у Telegram співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає УНН.

Деталі

У заяві Monobank наголосили, що вважають Гераскевича не лише видатним спортсменом, а й людиною, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені.

Владислав Гераскевич - гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень. Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ

 - написав Гороховський.

Бізнесмен підкреслив, що таким чином банк прагне підтримати українських спортсменів, які не лише змагаються за медалі, а й відстоюють цінності, справедливість і правду навіть ціною особистих спортивних результатів.

Також співзасновник Monobank закликав інші українські бізнеси долучитися до ініціативи та підтримати спортсмена.

Я б дуже хотів, щоб інші бізнеси також долучилися й теж виплатили Владиславу грошову премію. Це було б правильно. Спортсмени присвячують своє життя досягненню результату. Владислав пожертвував своєю метою заради справедливості та правди

- зазначив він.

Нагадаємо

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вибув з Олімпійських ігор-2026, відмовившись змінити шолом із зображенням загиблих українських спортсменів. Він планує подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.

Андрій Тимощенков

СуспільствоСпорт
Війна в Україні
благодійність
Україна