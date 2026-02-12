Monobank нагородить Владислава Гераскевича мільйоном гривень замість олімпійського "золота"

Український банк monobank оголосив про виплату грошової премії скелетоністу Владиславу Гераскевичу в розмірі 1 мільйон гривень за його принципову позицію та громадянську сміливість. Про це повідомив у Telegram співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає УНН.

У заяві Monobank наголосили, що вважають Гераскевича не лише видатним спортсменом, а й людиною, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені.

Владислав Гераскевич - гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень. Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ

Бізнесмен підкреслив, що таким чином банк прагне підтримати українських спортсменів, які не лише змагаються за медалі, а й відстоюють цінності, справедливість і правду навіть ціною особистих спортивних результатів.

Також співзасновник Monobank закликав інші українські бізнеси долучитися до ініціативи та підтримати спортсмена.

Я б дуже хотів, щоб інші бізнеси також долучилися й теж виплатили Владиславу грошову премію. Це було б правильно. Спортсмени присвячують своє життя досягненню результату. Владислав пожертвував своєю метою заради справедливості та правди