Monobank нагородить Владислава Гераскевича мільйоном гривень замість олімпійського "золота"
Київ • УНН
Monobank виплатить 1 мільйон гривень скелетоністу Владиславу Гераскевичу за його принципову позицію. Спортсмен вибув з Олімпійських ігор-2026 через відмову змінити шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.
Український банк monobank оголосив про виплату грошової премії скелетоністу Владиславу Гераскевичу в розмірі 1 мільйон гривень за його принципову позицію та громадянську сміливість. Про це повідомив у Telegram співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає УНН.
Деталі
У заяві Monobank наголосили, що вважають Гераскевича не лише видатним спортсменом, а й людиною, яка гідно представляє Україну на міжнародній арені.
Владислав Гераскевич - гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень. Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав – для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ
Бізнесмен підкреслив, що таким чином банк прагне підтримати українських спортсменів, які не лише змагаються за медалі, а й відстоюють цінності, справедливість і правду навіть ціною особистих спортивних результатів.
Також співзасновник Monobank закликав інші українські бізнеси долучитися до ініціативи та підтримати спортсмена.
Я б дуже хотів, щоб інші бізнеси також долучилися й теж виплатили Владиславу грошову премію. Це було б правильно. Спортсмени присвячують своє життя досягненню результату. Владислав пожертвував своєю метою заради справедливості та правди
Нагадаємо
Український скелетоніст Владислав Гераскевич вибув з Олімпійських ігор-2026, відмовившись змінити шолом із зображенням загиблих українських спортсменів. Він планує подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду.