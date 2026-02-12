Monobank наградит Владислава Гераскевича миллионом гривен вместо олимпийского "золота"

Украинский банк monobank объявил о выплате денежной премии скелетонисту Владиславу Гераскевичу в размере 1 миллиона гривен за его принципиальную позицию и гражданскую смелость. Об этом сообщил в Telegram соучредитель Monobank Олег Гороховский, передает УНН.

В заявлении Monobank подчеркнули, что считают Гераскевича не только выдающимся спортсменом, но и человеком, который достойно представляет Украину на международной арене.

Владислав Гераскевич - достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. Monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллиона гривен. Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир

Бизнесмен подчеркнул, что таким образом банк стремится поддержать украинских спортсменов, которые не только соревнуются за медали, но и отстаивают ценности, справедливость и правду даже ценой личных спортивных результатов.

Также соучредитель Monobank призвал другие украинские бизнесы присоединиться к инициативе и поддержать спортсмена.

Я бы очень хотел, чтобы другие бизнесы также присоединились и тоже выплатили Владиславу денежную премию. Это было бы правильно. Спортсмены посвящают свою жизнь достижению результата. Владислав пожертвовал своей целью ради справедливости и правды