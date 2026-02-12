Monobank наградит Владислава Гераскевича миллионом гривен вместо олимпийского "золота"
Киев • УНН
Monobank выплатит 1 миллион гривен скелетонисту Владиславу Гераскевичу за его принципиальную позицию. Спортсмен выбыл из Олимпийских игр-2026 из-за отказа сменить шлем с изображением погибших украинских спортсменов.
Украинский банк monobank объявил о выплате денежной премии скелетонисту Владиславу Гераскевичу в размере 1 миллиона гривен за его принципиальную позицию и гражданскую смелость. Об этом сообщил в Telegram соучредитель Monobank Олег Гороховский, передает УНН.
Детали
В заявлении Monobank подчеркнули, что считают Гераскевича не только выдающимся спортсменом, но и человеком, который достойно представляет Украину на международной арене.
Владислав Гераскевич - достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. Monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллиона гривен. Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир
Бизнесмен подчеркнул, что таким образом банк стремится поддержать украинских спортсменов, которые не только соревнуются за медали, но и отстаивают ценности, справедливость и правду даже ценой личных спортивных результатов.
Также соучредитель Monobank призвал другие украинские бизнесы присоединиться к инициативе и поддержать спортсмена.
Я бы очень хотел, чтобы другие бизнесы также присоединились и тоже выплатили Владиславу денежную премию. Это было бы правильно. Спортсмены посвящают свою жизнь достижению результата. Владислав пожертвовал своей целью ради справедливости и правды
Напомним
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выбыл из Олимпийских игр-2026, отказавшись сменить шлем с изображением погибших украинских спортсменов. Он планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.