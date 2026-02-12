$43.030.06
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 8558 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
11:56 • 11747 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
11:18 • 15557 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 18637 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 26549 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
12 февраля, 08:30 • 72806 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
11 февраля, 19:42 • 48389 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58542 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45730 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Monobank наградит Владислава Гераскевича миллионом гривен вместо олимпийского "золота"

Киев

 • 388 просмотра

Monobank выплатит 1 миллион гривен скелетонисту Владиславу Гераскевичу за его принципиальную позицию. Спортсмен выбыл из Олимпийских игр-2026 из-за отказа сменить шлем с изображением погибших украинских спортсменов.

Monobank наградит Владислава Гераскевича миллионом гривен вместо олимпийского "золота"

Украинский банк monobank объявил о выплате денежной премии скелетонисту Владиславу Гераскевичу в размере 1 миллиона гривен за его принципиальную позицию и гражданскую смелость. Об этом сообщил в Telegram соучредитель Monobank Олег Гороховский, передает УНН.

Детали

В заявлении Monobank подчеркнули, что считают Гераскевича не только выдающимся спортсменом, но и человеком, который достойно представляет Украину на международной арене.

Владислав Гераскевич - достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. Monobank объявляет премию Владиславу в размере 1 миллиона гривен. Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир

 - написал Гороховский.

Бизнесмен подчеркнул, что таким образом банк стремится поддержать украинских спортсменов, которые не только соревнуются за медали, но и отстаивают ценности, справедливость и правду даже ценой личных спортивных результатов.

Также соучредитель Monobank призвал другие украинские бизнесы присоединиться к инициативе и поддержать спортсмена.

Я бы очень хотел, чтобы другие бизнесы также присоединились и тоже выплатили Владиславу денежную премию. Это было бы правильно. Спортсмены посвящают свою жизнь достижению результата. Владислав пожертвовал своей целью ради справедливости и правды

- отметил он.

Напомним

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выбыл из Олимпийских игр-2026, отказавшись сменить шлем с изображением погибших украинских спортсменов. Он планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Андрей Тимощенков

