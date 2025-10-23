Монітори та віддалена робота: як вибрати екран для продуктивності вдома

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 158 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 2426 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 5734 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 10390 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 12136 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 13444 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 9634 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 14249 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15972 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 25147 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
58%
746мм
Популярнi новини
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 21241 перегляди
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - ТрампVideo23 жовтня, 04:11 • 7714 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 14204 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12353 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo07:53 • 6198 перегляди
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 10391 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 12137 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 13444 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 25147 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Китай
Донецька область
Велика Британія
Швеція
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 29692 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 49741 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 63666 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 72370 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 61861 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Гриби
Техніка
Золото

Монітори та віддалена робота: як вибрати екран для продуктивності вдома

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Часто екран купують за залишковим принципом, орієнтуючись на діагональ та ціну.

Монітори та віддалена робота: як вибрати екран для продуктивності вдома

Такий підхід є хибним, оскільки веде до дискомфорту та знижує ефективність. Telemart пояснює, як перетворити монітори на головний актив для домашнього офісу, а не на причину візиту до лікаря.

Крок перший: визначте свої головні завдання

Перший крок до вдалого вибору — визначити основні робочі сценарії:

● Для ігор вирішальними параметрами стають висока частота оновлення, мінімальна затримка відгуку та наявність технологій адаптивної синхронізації — саме вони забезпечують плавність зображення та реалістичність ігрового процесу;

● для роботи з текстами та таблицями важлива чіткість шрифтів;

● графічним дизайнерам та фотографам необхідна бездоганна передача кольорів;

● розробники цінують простір для кількох вікон з кодом;

● поєднання роботи з іграми або кіно висуває свої вимоги до плавності картинки.

Коли ви чітко розумієте завдання, це звужує коло пошуку та економить бюджет.

Ключові технічні характеристики: на що дивитися при виборі

Коли цілі зрозумілі, можна переходити до технічних характеристик. Головне тут — знайти баланс між розміром, чіткістю та технологією матриці:

1. Діагональ та роздільна здатність. Оптимальний діапазон для більшості завдань — 24–27 дюймів. Роздільна здатність Full HD (1920×1080) залишається базовим стандартом для моделей до 24 дюймів. Для 27-дюймових екранів "золотою серединою" стало QHD (2560×1440) — воно забезпечує високу деталізацію та не вимагає масштабування. 4K (3840×2160) розкриває свій потенціал на діагоналях від 27 дюймів і незамінне для роботи з графікою.

2. Тип матриці. Технологія панелі безпосередньо впливає на якість зображення. IPS-матриці пропонують найкращу передачу кольорів та широкі кути огляду — оптимальний варіант для дизайнерів. VA-панелі відрізняються глибоким чорним кольором та високою контрастністю, що робить їх хорошим вибором для універсального використання. OLED-дисплеї виділяються абсолютною глибиною чорного, миттєвим часом відгуку та насиченою кольоровою палітрою. Це висококласне рішення для геймерів та любителів мультимедіа, які цінують реалістичне зображення та максимальну деталізацію.

3. Ергономіка та порти. Технології Flicker-Free (без мерехтіння) та Low Blue Light (фільтрація синього світла) — обов'язкові, щоб зберегти здоров'я очей при тривалій роботі. Регульована по висоті та нахилу підставка допомагає підтримувати правильну поставу. Порт USB-C — величезна перевага, що дозволяє одним кабелем підключати ноутбук, передавати відео та заряджати його.

Це фундамент, на якому будується комфортне та продуктивне робоче місце вдома.

Готові рішення: рекомендації від Telemart для різних сценаріїв

Для різних завдань можна сформувати оптимальні поєднання характеристик:

1. "Офісний працівник" (документи, таблиці). Підходить 24–27-дюймовий монітор з роздільною здатністю QHD, IPS-матрицею для чіткості тексту та регульованою підставкою.

2. "Кріейтор" (дизайн, фото, відео). Потрібен екран від 27 дюймів з роздільною здатністю 4K та IPS-матрицею, що забезпечує колірне охоплення понад 99% sRGB для точної роботи з кольором.

3. "Універсальне рішення" (робота та геймінг). Оптимальним вибором вважається 27-дюймовий QHD-монітор з частотою оновлення від 120 Гц для плавності в іграх.

Для максимальної гнучкості та розділення додатків вибирайте два монітори, а щоб безшовно працювати з контентом та повністю занурюватися в процес — один надширокий.

Ваш ідеальний монітор — це інвестиція в себе

Віддалена робота вимагає інструментів, які допомагають, а не заважають. Тому вибір відповідного монітора — це осмислене вкладення у власну ефективність та самопочуття. Такий підхід дозволяє не просто купити техніку, а оптимізувати робочий простір та отримати сетап, який допомагає досягати кращих результатів без шкоди для здоров'я. Вивчіть актуальні моделі в Telemart, щоб знайти рішення, створене саме для ваших завдань.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка