11:30 • 2020 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 5106 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9894 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11729 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 13117 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 9456 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 14202 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 15951 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24983 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14407 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 29574 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 49616 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 63548 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 72253 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 61743 просмотра
Мониторы и удаленка: как выбрать экран для продуктивности дома

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Часто экран покупают по остаточному принципу, ориентируясь на диагональ и цену.

Мониторы и удаленка: как выбрать экран для продуктивности дома

Такой подход ошибочный, поскольку ведет к дискомфорту и снижает эффективность. Telemart объясняет, как превратить мониторы в главный актив для домашнего офиса, а не в причину визита к врачу.

Шаг первый: определите свои главные задачи

Первый шаг к удачному выбору — определить основные рабочие сценарии:

● Для игр решающими параметрами становятся высокая частота обновления, минимальная задержка отклика и наличие технологий адаптивной синхронизации — именно они обеспечивают плавность изображения и реалистичность игрового процесса.;

● для работы с текстами и таблицами важна четкость шрифтов;

● графическим дизайнерам и фотографам необходима безупречная цветопередача;

● разработчики ценят пространство для нескольких окон с кодом;

● совмещение работы с играми или кино предъявляет свои требования к плавности картинки.

Когда вы четко понимаете задачи, это сужает круг поиска и экономит бюджет.

Ключевые технические характеристики: на что смотреть при выборе

Когда цели ясны, можно переходить к техническим характеристикам. Главное здесь — найти баланс между размером, четкостью и технологией матрицы:

1. Диагональ и разрешение. Оптимальный диапазон для большинства задач — 24–27 дюймов. Разрешение Full HD (1920×1080) остается базовым стандартом для моделей до 24 дюймов. Для 27-дюймовых экранов "золотой серединой" стало QHD (2560×1440) — оно обеспечивает высокую детализацию и не требует масштабирования. 4K (3840×2160) раскрывает свой потенциал на диагоналях от 27 дюймов и незаменимо для работы с графикой.

2. Тип матрицы. Технология панели напрямую влияет на качество изображения. IPS-матрицы предлагают наилучшую цветопередачу и широкие углы обзора — оптимальный вариант для дизайнеров. VA-панели отличаются глубоким черным цветом и высокой контрастностью, что делает их хорошим выбором для универсального использования. OLED-дисплеи выделяются абсолютной глубиной черного, мгновенным временем отклика и насыщенной цветовой палитрой. Это высококлассное решение для геймеров и любителей мультимедиа, ценящих реалистичное изображение и максимальную детализацию.

3. Эргономика и порты. Технологии Flicker-Free (без мерцания) и Low Blue Light (фильтрация синего света) — обязательны, чтобы сохранить здоровье глаз при долгой работе. Регулируемая по высоте и наклону подставка помогает поддерживать правильную осанку. Порт USB-C — огромное преимущество, позволяющее одним кабелем подключать ноутбук, передавать видео и заряжать его.

Это фундамент, на котором строится комфортное и продуктивное рабочее место дома.

Готовые решения: рекомендации от Telemart для разных сценариев

Для разных задач можно сформировать оптимальные сочетания характеристик:

1. "Офисный сотрудник" (документы, таблицы). Подходит 24–27-дюймовый монитор с разрешением QHD, IPS-матрицей для четкости текста и регулируемой подставкой.

2. "Криэйтор" (дизайн, фото, видео). Нужен экран от 27 дюймов с разрешением 4K и IPS-матрицей, обеспечивающей цветовой охват более 99% sRGB для точной работы с цветом.

3. "Универсальное решение" (работа и гейминг). Оптимальным выбором считается 27-дюймовый QHD-монитор с частотой обновления от 120 Гц для плавности в играх.

Для максимальной гибкости и разделения приложений выбирайте два монитора, а чтобы бесшовно работать с контентом и полностью погружаться в процесс — один сверхширокий.

Ваш идеальный монитор — это инвестиция в себя

Удаленная работа требует инструментов, которые помогают, а не мешают. Поэтому выбор подходящего монитора — это осмысленное вложение в собственную эффективность и самочувствие. Такой подход позволяет не просто купить технику, а оптимизировать рабочее пространство и получить сетап, который помогает достигать лучших результатов без вреда для здоровья. Изучите актуальные модели в Telemart, чтобы найти решение, созданное именно для ваших задач.

Лилия Подоляк

