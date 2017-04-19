Монетизація субсидій в Україні може бути запроваджена за 3-4 роки - А.Рева

"Технологічно, це можна буде зробити через деякий час, коли виростуть доходи населення. В наших реаліях, це може бути через 3-4 роки, якщо ми цими темпами будемо збільшувати зарплати і пенсії, це цілком можливий період, при умові, що не буде зростати (вартість - ред.) житлово-комунальних послуг, а я не бачу підстав щоб вони росли так, як вони росли минулого року. Цей стрибок був, а тепер ми повинні "підтягнути" доходи громадян",- сказав міністр.

За словами А.Реви, сьогодні технічно важко відкрити близько 7 млн банківських рахунків для перерахування монетизованих субсидій.

"Тому ми говоримо про те, що їх кількість (субсидій - ред.) повинна бути менша... доходи в людей повинні бути більше, а її розмір субсидій повинен бути меншим" - наголосив він.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко сподівається, що модель монетизації усіх видів пільг буде розроблена до кінця 2017 року.