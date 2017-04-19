Монетизация субсидий в Украине может быть введена за 3-4 года - А.Рева

"Технологически, это можно будет сделать через некоторое время, когда вырастут доходы населения. В наших реалиях, это может быть через 3-4 года, если мы этими темпами будем увеличивать зарплаты и пенсии, это вполне возможный период, при условии, что не будет расти (стоимость - ред.) жилищно-коммунальных услуг, а я не вижу оснований чтобы они росли так, как они росли в прошлом году. Этот скачок был, а теперь мы должны "подтянуть "доходы", - сказал министр.

По словам А.Рева, сегодня технически трудно открыть около 7 млн ​​банковских счетов для перечисления монетизированных субсидий.

"Поэтому мы говорим о том, что их количество (субсидий - ред.) Должна быть меньше ... доходы у людей должны быть больше, а ее размер субсидий должен быть меньше", - отметил он.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко надеется, что модель монетизации всех видов льгот будет разработана до конца 2017 .