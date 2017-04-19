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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25437 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89216 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145530 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112606 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113996 просмотра

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Монетизация субсидий в Украине может быть введена за 3-4 года - А.Рева

Монетизация субсидий в Украине может быть введена за 3-4 года - А.Рева

Киев  •  УНН

 • 12951 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Монетизация субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине может быть введена за 3-4 года. Об этом в интервью журналистам заявил министр социальной прлитикы Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

"Технологически, это можно будет сделать через некоторое время, когда вырастут доходы населения. В наших реалиях, это может быть через 3-4 года, если мы этими темпами будем увеличивать зарплаты и пенсии, это вполне возможный период, при условии, что не будет расти (стоимость - ред.) жилищно-коммунальных услуг, а я не вижу оснований чтобы они росли так, как они росли в прошлом году. Этот скачок был, а теперь мы должны "подтянуть "доходы", - сказал министр.

По словам А.Рева, сегодня технически трудно открыть около 7 млн ​​банковских счетов для перечисления монетизированных субсидий.

"Поэтому мы говорим о том, что их количество (субсидий - ред.) Должна быть меньше ... доходы у людей должны быть больше, а ее размер субсидий должен быть меньше", - отметил он.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко надеется, что модель монетизации всех видов льгот будет разработана до конца 2017 .

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