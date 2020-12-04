Молоко до весни може подорожчати на 1,5-2% - експерт

“Ринок навряд буде активно рости, я не думаю, що ціни будуть надзвичайно швидко йти вгору. Я думаю, максимум на 1,5-2% виросте до весни ціна на молоко. За рік на 3,5% виросла. Люди біднішають, звідки вони візьмуть кошти на те, щоб платити дорожче”, — розповів Пендзин.

Як повідомлялося, вартість хліба в Україні до весни зросте максимум до 10%.

Нагадаємо, вартість традиційного новорічного столу у цьому році зросте максимум на 5-7%.



Так, новорічний стіл у 2019 році мав обійтися українській сім’ї з чотирьох осіб в 1620 гривень.





