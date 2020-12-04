Молоко до весны может подорожать на 1,5-2% - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине до весны молоко может подорожать не более чем на 1,5-2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.
"Рынок вряд ли будет активно расти, я не думаю, что цены будут очень быстро идти вверх. Я думаю, максимум на 1,5-2% вырастет до весны цена на молоко. За год на 3,5% выросла. Люди беднеют, откуда они возьмут средства на то, чтобы платить дороже", - рассказал Пендзин.
Как сообщалось, стоимость хлеба в Украине до весны вырастет максимум до 10%.
Напомним, стоимость традиционного новогоднего стола в этом году вырастет максимум на 5-7%.
Так, новогодний стол в 2019 году должен был обойтись украинской семье из четырех человек в 1620 гривен.