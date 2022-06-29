Молдова, Польща та країни Балтії можуть бути під ударом: Зеленський назвав справжню мету росії

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Президент пояснив, що мотив росії полягає у тому, що розширити свої кордони, та повернути у свою власність колишні республіки СРСР. Під ударом можуть бути країни Балтії, Молдова та Польща.

"росія місто за містом хоче поглинути всіх в Європі, кого керівництво росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це - справжня її ціль. Питання - хто наступний для неї? Молдова? Країни Балтії? Польща? Відповідь - усі вони. Цілі росії відомі. Вони очевидні. Російське керівництво бачить світ по-іншому. Не так, як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого Альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас вона колишня республіка СРСР. Для нас це минуле, а вони її розглядають, як можливу майбутню, вони знову хочуть її поневолити", - пояснив президент.

Зеленський застеріг членів НАТО у тому, що протягом року ситуація може погіршитися. Це, у подальшому, призведе до "реального провалу" Альянсу. Оскільки під ударом можуть опинитися учасники оборонного союзу.

Він також наголосив на тому, що росія планує повністю знищити українські міста, обстрілюючи їх з важкого озброєння. Такі тактики вона вже застосовує на сході та півдні України.

"Для чого це? Для чого бомби? Для чого тотальні артилерійські удари? Російська армія робить все, щоб якнайбільше людей залишили міста. Щоб не було нічого, окрім руїн. А тоді так звана "друга армія світу" заходить в ці міста - вже порожні і мертві. І вона не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України", - зазначив президент.

Доповнення

Володимир Зеленський під час саміту в Мадриді закликав країни-члени НАТО знайти для України місце у спільному просторі безпеки.