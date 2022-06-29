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Молдова, Польша и страны Балтии могут быть под ударом: Зеленский назвал истинную цель россии

Молдова, Польша и страны Балтии могут быть под ударом: Зеленский назвал истинную цель россии

Киев • УНН

 • 114989 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы потом продвинуться в соседние страны. Под ударом могут оказаться Молдова, Польша и страны Балтии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения в страны НАТО на саммите в Мадриде, передает УНН.

Детали

Президент объяснил, что мотив россии состоит в том, что расширить свои границы и вернуть в свою собственность бывшие республики СССР. Под ударом могут оказаться страны Балтии, Молдова и Польша.

"россия город за городом хочет поглотить всех в Европе, кого руководство россии считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это – настоящая ее цель. Вопрос – кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они. Цели россии известные. Они очевидные. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву - не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР. Для нас это прошлое, а они ее рассматривают, как возможное будущее, они снова хотят ее поработить", – отметил президент.

Зеленский предостерег членов НАТО по поводу того, что в течение года ситуация может ухудшиться. Это в дальнейшем приведет к "реальному провалу" Альянса. Потому что под ударом могут оказаться участники оборонного союза.

Он также отметил, что россия планирует полностью уничтожить украинские города, обстреливая их из тяжелого вооружения. Такие тактики она уже применяет на востоке и юге Украины.

"Для чего это? Зачем бомбы? Зачем тотальные артиллерийские удары? Российская армия делает все, чтобы больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме руин. А тогда так называемая "вторая армия мира" заходит в эти города - уже пустые и мертвые. И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-то на юге Украины", – отметил президент.

Дополнение

Владимир Зеленский во время саммита в Мадриде призвал страны-члены НАТО найти для Украины место в общем пространстве безопасности.

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