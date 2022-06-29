Зеленський закликав НАТО знайти для України місце у спільному просторі безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Володимир Зеленський під час саміту в Мадриді закликав країни-члени НАТО знайти для України місце у спільному просторі безпеки. Про це УНН пише з посиланням на звернення Зеленського.
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"Заради миру має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО. Чи не випадково, що всі країни Альянсу на сході, всі наші сусіди виступають за членство України в НАТО? Ні, це не випадковість. Це логіка. Це знання життя в нашому регіоні", - заявив президент.
Деталі
Зеленський зазначив, що політика відкритих дверей НАТО не має нагадувати "старі турнікети метро: спочатку вони відкриті, а коли підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш".
"Хіба Україна ще мало заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ще потрібно? Я можу сказати, що нам потрібно: нам потрібні гарантії безпеки, і ви повинні знайти Україні місце у спільному просторі безпеки", - наголосив президент.
На думку Зеленського, Альянс має два шляхи розвитку подій: або невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або відкладена війна росії з НАТО.
Доповнення
Вчора в іспанському Мадриді стартував саміт лідерів НАТО, який триватиме три дні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив раніше, що не очікує “дива” на цьому саміті.