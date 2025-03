МОК пояснив рішення перенести Олімпійські ігри

“Ми були впевнені, що Японія може провести змагання на належному рівні, але сумнівалися, чи готові інші країни до Олімпіади”, — заявив Бах.

Напередодні МОК оголосив про перенесення Олімпійських ігор в Токіо на літо 2021 року. Губернатор японської столиці Юріко Коїке повідомила, що змагання збережуть оригінальну назву “Токіо-2020”.

“Зараз ми впевнені, що зможемо спільними зусиллями скласти чудовий пазл і провести чудові Олімпійські ігри”, — сказав президент МОК.

Згідно початковим планам, Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, на них готувалися розіграти 339 комплектів медалей. Минулого тижня в Японію з Греції доставили олімпійський вогонь.

“Dear Fellow athletes, you can be sure that you can make your Olympic dream come true.” – IOC President addresses athletes of the world. #StayStrong, #Olympics, #Tokyo2020. https://t.co/8gs256l6tR @Athlete365 pic.twitter.com/IA8LEnsNLy

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 24, 2020