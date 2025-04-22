У "Дії" запускають нову послугу для водіїв: деталі
Київ • УНН
Власники авто зможуть замінити втрачений або пошкоджений техпаспорт онлайн у застосунку "Дія", без відвідування сервісних центрів. Потрібно мати верифікований документ в застосунку.
У мобільному застосунку "Дія" запустять послугу із заміни техпаспорта авто. Про це повідомила пресслужба "Дії" у Telegram, передає УНН.
Деталі
Завдяки цій послузі водії зможуть замінити втрачений чи пошкоджений документ без відвідувань сервісних центрів і талончиків.
Готуємося до запуску нової послуги для автовласників у Дії, тож потрібна ваша допомога. Подавайтеся на бета-тест заміни техпаспорта. Так ви першими скористаєтеся зручним сервісом, а ще допоможете команді впевнитися, що все літає
Для того, щоб скористатися послугою, треба:
- мати верифіковану картку платника податків та біометричний документ у «Дії»;
- бути власником авто й мати свідоцтво про реєстрацію автівки
в додатку «Дія».
Послугою можуть скористатися лише повнолітні громадяни України.
У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн12.04.25, 13:29 • 16410 переглядiв