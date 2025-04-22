У "Дії" запускають нову послугу для водіїв: деталі

У мобільному застосунку "Дія" запустять послугу із заміни техпаспорта авто. Про це повідомила пресслужба "Дії" у Telegram, передає УНН.

Завдяки цій послузі водії зможуть замінити втрачений чи пошкоджений документ без відвідувань сервісних центрів і талончиків.

Готуємося до запуску нової послуги для автовласників у Дії, тож потрібна ваша допомога. Подавайтеся на бета-тест заміни техпаспорта. Так ви першими скористаєтеся зручним сервісом, а ще допоможете команді впевнитися, що все літає