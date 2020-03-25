МОК объяснил решение перенести Олимпийские игры

КИЕВ. 25 марта. УНН. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация, принимая решение о переносе Игр-2020 года, сомневалась, сможет ли Япония пригласить к себе спортсменов со всего мира. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.