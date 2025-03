МОК объяснил решение перенести Олимпийские игры

“Мы были уверены, что Япония может провести соревнования на должном уровне, но сомневались, готовы другие страны к Олимпиаде”, — заявил Бах.

Накануне МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года. Губернатор японской столицы Юрико Коикэ сообщила, что соревнования сохранят оригинальное название “Токио-2020”.

“Сейчас мы уверены, что сможем совместными усилиями составить замечательный пазл и провести замечательные Олимпийские игры”, — сказал президент МОК.

Согласно первоначальным планам, Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, на них готовились разыграть 339 комплектов медалей. На прошлой неделе в Японию из Греции доставили олимпийский огонь.

“Dear Fellow athletes, you can be sure that you can make your Olympic dream come true”. — IOC President addresses athletes of the world. #StayStrong , #Olympics , # Tokyo2020 . https://t.co/8gs256l6tR @ Athlete365 pic.twitter.com/IA8LEnsNLy

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 24, 2020