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Британська розвідка: мобілізованим росіянам видали майже непридатні автомати

Британська розвідка: мобілізованим росіянам видали майже непридатні автомати

Київ • УНН

 • 191881 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. росія направила на передову в Україну кілька тисяч новомобілізованих резервістів, яких у більшості випадків погано оснастила зброєю. Зокрема, їм видали майже непридатні для використання автомати АКМ (автомати Калашникова модернізовані), йдеться у останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН

Цитата

"Зображення з відкритих джерел свідчать про те, що ті гвинтівки, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є автоматами АКМ, зброєю, яка вперше була представлена ​​в 1959 році. Більшість з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Розвідники зазначають, російські офіцери стурбовані тим, що деякі новомобілізовані прибувають воювати проти України без зброї.

Те, що резервістам видали гвинтівки АКМ, ймовірно, ускладнить і без того напружену логістичну систему рф, зауважують у МО Британії. Усе тому, що АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як російські регулярні бойові частини в основному озброєні гвинтівками АК-74М або АК-12 калібру 5,45 мм.

"Інтеграція резервістів із військовослужбовцями-контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції два типи боєприпасів до стрілецької зброї, а не один", - пояснили розвідники.

Нагадаємо

МО Британії повідомило, що до будівництва лінії "вагнера" можуть залучити вʼязнів з ВІЛ і гепатитом С, яких російська приватна військова компанія "вагнер" вербує на війну проти України.

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