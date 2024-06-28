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МКС відклав видачу ордерів на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю

Київ • УНН

 • 15159 перегляди

МКС відклав видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і міністра оборони Йоава Галланта за підозрою у скоєнні військових злочинів, надавши Великій Британії та іншим країнам час подати свої думки в якості amicus curiae до 12 липня.

МКС відклав видачу ордерів на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю

Досудовий трибунал Міжнародного кримінального суду (МКС) відклав ухвалення рішення про видачу ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони країни Йоава Ґалланта. Про це пише The Jerusalem Post, повідомляє УНН.

Деталі

Досудовий трибунал МКС відклав ухвалення рішення про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і глави Міноборони Йоава Галанта, які зажадав прокурор Карім Хан за ймовірні воєнні злочини.

Відтермінування сталося після подання заяви amicus curiae ("приятель суду") від Британії проти юрисдикції МКС. Це рішення задовольнило прохання Великої Британії про втручання, а також надало право іншим країнам висловити свою думку у цій справі.

МКС надав Великій Британії та іншим країнам час до 12 липня, щоб передати свої висновки як amicus curiae, тобто особам, які надають сприяння суду і пропонують його увазі інформацію, що має відношення до справи.

Після рішення МКС процес видачі ордерів на арешт може затягнутися на місяці.

Нагадаємо

У травні прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Як писала The Wall Street Journal із посиланням на ізраїльських чиновників, Ізраїль занепокоєний тим, що Міжнародний кримінальний суд готується видати ордери на арешт його високопоставлених чиновників.

МКС видав ордери на арешт шойгу та герасимова за ракетні удари рф по Україні 25.06.24, 14:05 • 78330 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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