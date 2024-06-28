Досудебный трибунал Международного уголовного суда (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает УНН.

Детали

Досудебный трибунал МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта, которые потребовал прокурор Карим Хан за предполагаемые военные преступления.

Отсрочка произошла после подачи заявления amicus curiae ("приятель суда") от Британии против юрисдикции МУС. Это решение удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, а также предоставило право другим странам высказать свое мнение по этому делу.

МУС предоставил Великобритании и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои выводы в качестве amicus curiae, то есть лицам, оказывающим содействие суду и предлагающим его вниманию информацию, имеющую отношение к делу.

После решения МУС процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Напомним

В мае прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сделал запрос на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАСа.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников, Израиль обеспокоен тем, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест его высокопоставленных чиновников.

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