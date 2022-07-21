МХП збереже заробітні плати мобілізованим працівникам

Там повідомляють - у компанії працює понад 1500 співробітників МХП, які наразі захищають Україну.

Цитата

“З 19 липня, згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", роботодавці можуть не виплачувати заробітну плату своїм мобілізованим співробітникам, а тільки зберігати за ними робоче місце. Компанія МХП ухвалила рішення і надалі сплачувати середню заробітну плату колегам-воїнам. Понад 40 млн грн щомісяця компанія спрямовує на їх заробітні плати. І буде це робити і надалі!” - повідомили у пресслужбі та закликали доєднатися до їх ініціативи інший бізнес.

Нагадаємо

МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» надасть невідкладну фінансову допомогу обсягом 3 млн гривень родинам загиблих та поранених 14 липня у Вінниці.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.