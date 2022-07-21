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МХП збереже заробітні плати мобілізованим працівникам

МХП збереже заробітні плати мобілізованим працівникам

Київ • УНН

 • 215732 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Компанія МХП збереже заробітні плати мобілізованим працівникам. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу агрохолдингу.

Там повідомляють - у компанії працює понад 1500 співробітників МХП, які наразі захищають Україну.

Цитата

“З 19 липня, згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", роботодавці можуть не виплачувати заробітну плату своїм мобілізованим співробітникам, а тільки зберігати за ними робоче місце. Компанія МХП ухвалила рішення і надалі сплачувати середню заробітну плату колегам-воїнам. Понад 40 млн грн щомісяця компанія спрямовує на їх заробітні плати. І буде це робити і надалі!” - повідомили у пресслужбі та закликали доєднатися до їх ініціативи інший бізнес.

Нагадаємо

МХП та благодійний фонд «МХП-Громаді» надасть невідкладну фінансову допомогу обсягом 3 млн гривень родинам загиблих та поранених 14 липня у Вінниці.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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