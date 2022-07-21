МХП сохранит заработную плату мобилизованным работникам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Компания МХП сохранит заработную плату мобилизованным работникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга.
Там сообщают – в компании работает более 1500 сотрудников МХП, которые сейчас защищают Украину.
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“С 19 июля, согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений", работодатели могут не выплачивать заработную плату своим мобилизованным сотрудникам, а только сохранять за ними рабочее место. Компания МХП приняла решение и дальше платить среднюю заработную плату коллегам-воинам. Более 40 млн грн ежемесячно компания направляет на их заработные платы. И будет это делать и дальше!” – сообщили в пресс-службе и призвали присоединиться к их инициативе другой бизнес.
Напомним
МХП и благотворительный фонд «МХП-Громаде» предоставит неотложную финансовую помощь в размере 3 млн гривен семьям погибших и раненых 14 июля в Виннице.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.