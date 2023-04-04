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МХП розпочала посівну кампанію

МХП розпочала посівну кампанію

Київ • УНН

 • 1718389 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міжнародна компанія МХП розпочала посівну кампанію. У планах - засіяти практично усі наявні площі - 352,5 тис га у 12 областях України. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН.

Деталі

Зерновими та олійними культурами планують засіяти 255,5 тис. га. Решта площ – нішеві та технічні культури. Порівняно з минулим роком, у портфоліо МХП зменшили площі посіву зернової групи та збільшили площі олійних культур.

Цитата

“Ми працюємо задля продовольчої безпеки країни, не збавляючи темп. До посівної підготувалися завчасно – закупили достатню кількість насіння, добрив, засобів захисту рослин, паливо. Попри усі виклики війни, ми продовжуємо впроваджувати інноваційні технології та інвестувати в техніку, в тому числі обладнану елементами точного землеробства. У ряді рослинницьких підприємств МХП уже впроваджено весь ланцюжок елементів точного землеробства, інші поступово проходять діджиталізацію. З 2016 року розвиваємо власну цифрову платформу і на сьогоднішній день активно займаємось формуванням екосистеми Digital Agro 360, яка включає в себе цифрові рішення для підвищення ефективності агровиробництва”, - зазначив Сергій Доброгорський, керівник агронапряму МХП.

Нагадаємо

У міжнародній компанії МХП використовують технології штучного інтелекту, аби оптимізувати догляд за птахами.

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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