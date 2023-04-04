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МХП начала посевную кампанию

МХП начала посевную кампанию

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Международная компания МХП начала посевную кампанию. В планах - засеять практически все имеющиеся площади - 352,5 тыс. га в 12 областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Зернопродукт МХП", передает УНН.

Детали

Зерновыми и масличными культурами планируют засеять 255,5 тыс. га. Остальные площади – нишевые и технические культуры. По сравнению с прошлым годом, в портфолио МХП уменьшили площади посева зерновой группы и увеличили площади масличных культур.

Цитата

“Мы работаем ради продовольственной безопасности страны, не сбавляя темп. К посевной подготовились заблаговременно – закупили достаточное количество семян, удобрений, средств защиты растений, топливо. Несмотря на все вызовы войны, мы продолжаем внедрять инновационные технологии и инвестировать в технику, в том числе оборудованную элементами точного земледелия. В ряде растениеводческих предприятий МХП уже внедрена вся цепочка элементов точного земледелия, другие постепенно проходят диджитализацию. С 2016 года развиваем собственную цифровую платформу и на сегодняшний день активно занимаемся формированием экосистемы Digital Agro 360, которая включает в себя цифровые решения для повышения эффективности агропроизводства”, - отметил Сергей Доброгорский, руководитель агронаправления МХП.

Напомним

В международной компании МХП используют технологии искусственного интеллекта, чтобы оптимизировать уход за птицами.

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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