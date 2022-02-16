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МХП представив Україну на міжнародній виставці Gulfood в Дубаї

МХП представив Україну на міжнародній виставці Gulfood в Дубаї

Київ • УНН

 • 25275 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міжнародна компанія МХП представила Україну на 27-й міжнародній виставці харчової промисловості та виробництва напоїв Gullfood 2022, передає УНН.

Виставка проходить в Об’єднаних Арабських Еміратах в місті Дубай. МХП бере участь у заході вже шостий рік поспіль.

Цитата

"Вже традиційно, ми представляємо халяльну продукцію курячого м’яса ТМ Qualiko Arabia і цього разу презентуємо мариноване м’ясо для шаурми. За останні 2 дні ми вже встигли провести безліч зустрічей з потенційними клієнтами й пригостили бажаючих нашою смачною шаурмою", - розповіли в компанії.

В МХП додали, що експортний бренд Qualiko користується популярністю на міжнародному ринку: "Gulfood продовжується, а ми не зупиняємося на досягнутому та продовжуємо розширювати географію своєї присутності у світі".

В МХП нагадали, що заснований у 2011 році бренд Qualiko є одним з головних їх міжнародних брендів курятини. Сьогодні він продається в більш ніж 85 країнах на ринках Близького Сходу, Азії та Африки, регіону СНД та ЄС. Продукція бренду сертифікована та відповідає найвищим міжнародним стандартам якості та безпеки харчових продуктів (BRC Certification).

"Рішення компанії брати участь у Gulfood пов’язане з нашою першою успішною участю у виставці в 2016 році та кількістю нових потенційних клієнтів і запитів. Участь у виставці має важливе значення для нашої компанії, оскільки ми отримуємо унікальну можливість зустрічатися з найбільшими ключовими партнерами та клієнтами, підвищувати обізнаність й викликати високий рівень інтересу до наших продуктів, презентувати весь асортимент та останні розробки продукції бренду" — прокоментував генеральний директор MHP Food Trading Євген Левтеров.

Додамо

Виставка харчової промисловості та напоїв Gulfood вважається однією з найвпливовіших та інноваційних. Цього року в ній приймає участь понад п’ять тисяч учасників із 120 країн світу.

Разом з МХП в категорії "м’ясо та птиця" свою продукцію демонструють такі світові гіганти як Tyson Foods, AJC International USA Poultry & Egg Export Council та ін.

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