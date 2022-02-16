МХП представил Украину на международной выставке Gulfood в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Международная компания МХП представила Украину на 27-й международной выставке пищевой промышленности и производства напитков Gullfood 2022, передает УНН.
Выставка проходит в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубай. МХП участвует в мероприятии уже шестой год подряд.
Цитата
"Уже традиционно, мы представляем халяльную продукцию куриного мяса ТМ Qualiko Arabia и в этот раз презентуем маринованное мясо для шаурмы. За последние 2 дня мы уже успели провести множество встреч с потенциальными клиентами и угостили желающих нашей вкусной шаурмой", - рассказали в компании.
В МХП добавили, что экспортный бренд Qualiko пользуется популярностью на международном рынке: "Gulfood продолжается, а мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем расширять географию своего присутствия в мире".
В МХП напомнили, что основанный в 2011 году бренд Qualiko является одним из главных их международных брендов курятины. Сегодня он продается в более чем 85 странах на рынках Ближнего Востока, Азии и Африки, региона СНГ и ЕС. Продукция бренда сертифицирована и соответствует самым высоким международным стандартам качества и безопасности пищевых продуктов (BRC Certification).
"Решение компании участвовать в Gulfood связано с нашим первым успешным участием в выставке в 2016 году и количеством новых потенциальных клиентов и запросов. Участие в выставке имеет важное значение для нашей компании, поскольку мы получаем уникальную возможность встречаться с крупнейшими ключевыми партнерами и клиентами, повышать осведомленность и вызвать высокий уровень интереса к нашим продуктам, презентовать весь ассортимент и последние разработки продукции бренда", — прокомментировал генеральный директор MHP Food Trading Евгений Левтеров.
Добавим
Выставка пищевой промышленности и напитков Gulfood считается одной из самых влиятельных и инновационных. В этом году в ней принимает участие более пяти тысяч участников из 120 стран мира.
Вместе с МХП в категории "мясо и птица" свою продукцию демонстрируют такие мировые гиганты как Tyson Foods, AJC International USA Poultry & Egg Export Council и др.