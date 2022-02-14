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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 48011 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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М'ясні гіганти з усього світу з'їхалися до Дубаю на виставку Gulfood-2022: Україну представляє МХП

М'ясні гіганти з усього світу з'їхалися до Дубаю на виставку Gulfood-2022: Україну представляє МХП

Київ • УНН

 • 24977 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У неділю, 13 лютого, у Дубаї стартувала міжнародна виставка харчової промисловості та виробництва напоїв Gullfood 2022, повідомляє УНН.

Деталі

Виставка триватиме до 17 лютого на території дубайського торговельного центру DWTC. Цього року у ній візьмуть участь понад 5 тисяч компаній із 120 країн.

Разом із світовими гігантами м'ясної промисловості свою експортну продукцію представить компанія МХП. І це буде єдиний представник українсько-європейського виробництва у ніші "м'ясо та птах".

МХП на виставці демонструє свій експортний торговий бренд Qualiko, заснований у 2011 році. Продукція бренду сертифікована HALAL, Global Standard for Food Safety, НАССР, GMP, та представлена ​​у країнах СНД, ЄС, Близького Сходу, Азії, Африки, та експортується у більш ніж 85 країн світу, включаючи країни Перської затоки.

Фото стенду МХП

Також на виставці є відома у всьому світі американська транснаціональна корпорація Tyson Foods, заснована в 1935 році.

Фото стенду Tyson

Компанію ним складає AJC International – світовий лідер у галузі закупівель та продажу замороженого м'яса, птиці, свинини, морепродуктів та овочів, а також відповідних похідних продуктів із більш ніж 45-річним досвідом.

Фото стенду AJC

Крім того, на виставці присутня USA Poultry & Egg Export Council, яка через свій статус некомерційної організації USAPEEC не займається лобіюванням, але організація може виступати та діє як посередник з Міністерством сільського господарства США у Вашингтоні, а також у посольствах та офісах торгівлі сільськогосподарської. продукцією у всьому світі.

Фото стенду USA

Більше фото з виставки Gulfood 2022 дивіться у галереї

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