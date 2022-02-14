Мясные гиганты со всего мира съехались в Дубай на выставку Gulfood-2022: Украину представляет МХП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В воскресенье, 13 февраля, в Дубае стартовала международная выставка пищевой промышленности и производства напитков Gullfood 2022, сообщает УНН.
Детали
Выставка продлится до 17 февраля на территории дубайского торгового центра DWTC. В этом году в ней примут участие более 5 тысяч компаний из 120 стран.
Вместе с мировыми гигантами мясной промышленности свою экспортную продукцию представит компания МХП. И это будет единственный представитель украинско-европейского производства в нише "мясо и птица".
МХП на выставке демонстрирует свой экспортный торговый бренд Qualiko, основанный в 2011 году. Продукция бренда сертифицирована HALAL, Global Standard for Food Safety, НАССР, GMP, и представлена в странах СНГ, ЕС, Ближнего Востока, Азии, Африки, и экспортируется в более чем 85 стран мира, включая страны Персидского залива.
Фото стенда МХП
Также на выставке есть известная во всем мире американская транснациональная корпорация Tyson Foods основана в 1935 году.
Фото стенда Tyson
Компанию им составляет AJC International - мировой лидер в области закупок и продажи замороженного мяса птицы, свинины, морепродуктов и овощей, а также соответствующих производных продуктов из более чем 45-летним опытом.
Фото стенда AJC
Кроме того, на выставке присутствует USA Poultry & Egg Export Council, которая через свой статус некоммерческой организации USAPEEC не занимается лоббированием, но организация может выступать и действует как посредник с Министерством сельского хозяйства США в Вашингтоне, а также в посольствах и офисах торговли сельскохозяйственной. Продукцией во всем мире.
Фото стенда USA
Больше фото с выставки Gulfood 2022 смотрите в галерее