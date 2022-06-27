МХП передав продуктові набори жителям Дніпропетровщини

Деталі

Гуманітарну допомогу отримали 1150 родин, які переїхали з гарячих точок та не мають можливості повноцінно себе забезпечувати. ВПО отримали продуктові набори, кожен із яких містить цукор, чай, крупи, макарони, олію, курячий паштет від МХП, хлібобулочні вироби тощо.

«У партнерстві будь-який проєкт чи ініціатива набувають розмаху, підтримки та об’єктивності. Сьогодні, в особливо складні часи, об’єднання зусиль та можливостей допомагає ставати сильнішими та робити більше, ніж нам здається на перший погляд», - переконані у БФ.

Загальна вартість переданої гуманітарної допомоги становить майже 400 000 грн.

«За підтримку продуктами люди надзвичайно вдячні, адже з війною в Україні їхнє життя кардинально змінилося і цінним стали не здобутки за життя, а, власне, тепло людських сердець.

Те тепло, яке відчула на собі бабуся з Ізюма на Харківщині, коли знайшла притулок з маленьким клаптиком городу для душі на Дніпропетровщині. Те тепло, яке підтримує життя молодій вдові з двома дітьми, яка вже ніколи не повернеться в Маріуполь. Те тепло, яке робить світлішими похмурі будні одинокої матері з Сєвєродонецька, що втратила дім, але не втратила надію дочекатися єдиного сина», - резюмували у «МХП-Громаді».

Нагадаємо

Волонтери благодійного фонду “МХП-Громаді” завдяки партнерам з Нідерландів зібрали 116 тисяч євро, за які придбали сухпайки для українських військових.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.