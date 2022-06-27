МХП передал продуктовые наборы жителям Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» совместно с благотворительным фондом «Фонд Дом Рональда МакДональда» передали гуманитарную помощь жителям Днепропетровской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда «МХП-Громаде».
Детали
Гуманитарную помощь получили 1150 семей, переехавших с горячих точек и не имеющих возможности полноценно себя обеспечивать. ВПЛ получили продуктовые наборы, каждый из которых содержит сахар, чай, крупы, макароны, масло, куриный паштет от МХП, хлебобулочные изделия и т.д.
«В партнерстве любой проект или инициатива приобретают размах, поддержку и объективность. Сегодня, в особо сложные времена, объединение усилий и возможностей помогает становиться сильнее и делать больше, чем нам кажется на первый взгляд», - убеждены в БФ.
Общая стоимость переданной гуманитарной помощи составляет около 400 000 грн.
«За поддержку продуктами люди очень благодарны, ведь с войной в Украине их жизнь кардинально изменилась и ценными стали не достижения при жизни, а, собственно, тепло человеческих сердец.
То тепло, которое испытала на себе бабушка из Изюма Харьковской области, когда нашла убежище с маленьким клочком огорода для души в Днепропетровской области. То тепло, которое поддерживает жизнь молодой вдове с двумя детьми, которая никогда не вернется в Мариуполь. То тепло, которое делает светлее мрачные будни одинокой матери из Северодонецка, потерявшей дом, но не отчаявшейся дождаться единственного сына», - резюмировали в «МХП-Громаде».
Напомним
Волонтеры благотворительного фонда “МХП-Громаде” благодаря партнерам из Нидерландов собрали 116 тысяч евро, за которые приобрели сухпайки для украинских военных.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Основатель компании – Юрий Косюк.