МХП один із лідерів серед виробників м’яса птиці на європейському та глобальному ринках

МХП вже другий рік поспіль зберігає статус найбільшого виробника птиці в Європі та 8 місце у світі, за даними рейтингу WATT Poultry International. Попри всі виклики повномасштабної війни, компанія продовжує стабільно працювати і робить вагомий внесок у зміцнення продовольчої безпеки як на національному, так і на світовому рівнях.

МХП постійно вдосконалює свої виробничі практики відповідно до принципів сталого розвитку та міжнародних стандартів якості та безпечності продукції. Це дозволяє компанії не лише забезпечувати внутрішній ринок, але й експортувати продукцію найвищої якості у понад 70 країн світу.

МХП інвестує в новітні технології та автоматизацію виробничих процесів. Лише за 2023 рік МХП спрямувала понад 50 млн доларів у проєкти зі збільшення ефективності виробництва та зменшення собівартості продукції.

Цей успіх – результат командної роботи. Висока культура виробництва, багаторівневий контроль якості на всіх етапах, впровадження інновацій – те, що дозволяє МХП підтримувати лідерство. Але творять це лідерство наші працівники – своєю щоденною працею – прокоментував Максим Писарєв, заступник головного виконавчого директора з виробництва.

МХП планує й надалі активно інвестувати у вдосконалення своїх виробничих потужностей, а також впровадження новітніх технологій. Це включає модернізацію наявних об'єктів, впровадження автоматизованих систем управління виробництвом та використання інноваційних рішень для підвищення ефективності та продуктивності. Усе це дозволить компанії забезпечити надійне постачання якісної продукції для споживачів у всьому світі.

Довідка про компанію:

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-3 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.