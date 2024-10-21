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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МХП один из лидеров среди производителей мяса птицы на европейском и глобальном рынках

МХП один из лидеров среди производителей мяса птицы на европейском и глобальном рынках

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 07:49  •  1376 просмотра

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МХП второй год подряд является лидером по производству птицы в Европе и 8-м в мире. Компания инвестирует в технологии, экспортирует в 70+ стран и планирует дальнейшую модернизацию производства.

МХП уже второй год подряд сохраняет статус крупнейшего производителя птицы в Европе и 8 место в мире, по данным рейтинга WATT Poultry International. Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, компания продолжает стабильно работать и вносит весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности как на национальном, так и на мировом уровнях.  

МХП постоянно совершенствует свои производственные практики в соответствии с принципами устойчивого развития и международными стандартами качества и безопасности продукции.  Это позволяет компании не только обеспечивать внутренний рынок, но и экспортировать продукцию высокого качества в более чем 70 стран мира.  

МХП инвестирует в новейшие технологии и автоматизацию производственных процессов.  Только за 2023 год МХП направила более 50 млн долларов в проекты по увеличению эффективности производства и уменьшению себестоимости продукции.

Этот успех - результат командной работы. Высокая культура производства, многоуровневый контроль качества на всех этапах, внедрение инноваций - то, что позволяет МХП поддерживать лидерство. Но творят это лидерство наши работники - своим ежедневным трудом

- прокомментировал Максим Писарев, заместитель главного исполнительного директора по производству.  

МХП планирует и в дальнейшем активно инвестировать в совершенствование своих производственных мощностей, а также внедрение новейших технологий.  Это включает модернизацию имеющихся объектов, внедрение автоматизированных систем управления производством и использование инновационных решений для повышения эффективности и производительности.  Все это позволит компании обеспечить надежные поставки качественной продукции для потребителей во всем мире.  

Справка о компании:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes. 

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-3 крупнейших инвесторов страны.  Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр. 

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП - Громаде" компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Рядом". 

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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