“МХП-Громаді” допоміг з посадкою голландської картоплі для потреб переселенців

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“Наш Фонд допоміг з організацією посадки голландських сортів картоплі на багатьох територіях своєї присутності. І вже наприкінці літа можна буде зібрати непоганий урожай, розподіливши його між тими, хто втратив свої домівки, але не втратив при цьому бажання жити і разом працювати для перемоги. Нагадаємо, завдяки співпраці "МХП-Громаді" з Фундацією розвитку регіонів для потреб переселенців та захисників у наші громади було передано з-за кордону понад 350 тонн картоплі, передбаченої як для харчування, так і для посадки. Крім того, завдяки нашим партнерам було доставлено 6 фур з продуктами харчування, засобами гігієни, підгузками та лікарськими препаратами, орієнтовною вагою близько 90 тонн”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення агрохолдинг МХП відвантажив 2,7 млн кг м’яса для гуманітарної допомоги жителям та військовим Вінниччини.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.