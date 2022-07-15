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За час повномасштабної війни МХП надав 2,7 млн кг м’ясної продукції для гуманітарного штабу на Вінниччині

За час повномасштабної війни МХП надав 2,7 млн кг м’ясної продукції для гуманітарного штабу на Вінниччині

Київ • УНН

 • 137084 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення агрохолдинг МХП відвантажив 2,7 млн кг м’яса для гуманітарної допомоги жителям та військовим Вінниччини. Про це повідомив народний депутат Микола Кучер.

Цитата

“У тісній координації з агрохолдингом МХП, який максимально розширив свою соціальну функцію, нам вдалось відвантажити 2,7 млн кг м'ясної продукції в громади для цільової потреби та військовим частинам”, - написав нардеп.

Деталі

Він додав, що благодійний фонд “МХП-Громаді” разом з ГО “Соціальний центр Вінниччини” сформували Гуманітарний штаб в Ладижині, який активно допомагає громаді.

Нагадаємо

Компанія МХП передала на Вінниччину 1,5 тонни гуманітарної допомоги для переселенців.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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