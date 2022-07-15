За час повномасштабної війни МХП надав 2,7 млн кг м’ясної продукції для гуманітарного штабу на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення агрохолдинг МХП відвантажив 2,7 млн кг м’яса для гуманітарної допомоги жителям та військовим Вінниччини. Про це повідомив народний депутат Микола Кучер.
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“У тісній координації з агрохолдингом МХП, який максимально розширив свою соціальну функцію, нам вдалось відвантажити 2,7 млн кг м'ясної продукції в громади для цільової потреби та військовим частинам”, - написав нардеп.
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Він додав, що благодійний фонд “МХП-Громаді” разом з ГО “Соціальний центр Вінниччини” сформували Гуманітарний штаб в Ладижині, який активно допомагає громаді.
Нагадаємо
Компанія МХП передала на Вінниччину 1,5 тонни гуманітарної допомоги для переселенців.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.