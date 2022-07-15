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За время полномасштабной войны МХП предоставил 2,7 млн кг мясной продукции для гуманитарного штаба в Винницкой области

Киев • УНН

 • 137082 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения агрохолдинг МХП отгрузил 2,7 млн кг мяса для гуманитарной помощи жителям и военным Винницкой области. Об этом сообщил народный депутат Николай Кучер.

Цитата

“В тесной координации с агрохолдингом МХП, максимально расширившим свою социальную функцию, нам удалось отгрузить 2,7 млн ​​кг мясной продукции в общины для целевой нужды и воинским частям”, - написал нардеп.

Детали

Он добавил, что благотворительный фонд “МХП-Громаді” вместе с ОО “Социальный центр Винницкой области” сформировали Гуманитарный штаб в Ладыжине, который активно помогает громаде.

Напомним

Компания МХП передала в Винницкую область 1,5 тонны гуманитарной помощи для переселенцев.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

Украинские Национальные Новости

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