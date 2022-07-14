МХП передав на Вінниччину 1,5 тонн гуманітарної допомоги для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Гуманітарний штаб МХП доставив до Ладижина, що на Вінниччині, 1500 кг допомоги для переселенців. Про це повідомили у пресслужбі Ладижинської міської територіальної громади, передає УНН.
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“В ящиках і пакетах були продукти та засоби гігієни. Зокрема, 500 кг макаронних виробів, вівсянки, дитячого харчування, а також близько 1000 кг гігієнічних виробів для дітей та жінок. Волонтери гуманітарного центру, що в школі №4, одразу взялися до роботи: для біженців будуть сформовані індивідуальні пакунки. Їх почнуть роздавати у четвер”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше компанія МХП спільно з волонтерами передала велику партію курятини для Лозової, що на Харківщині.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.