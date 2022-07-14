МХП передал Винницкой области 1,5 тонн гуманитарной помощи для переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Гуманитарный штаб МХП доставил в Ладыжин, что в Винницкой области, 1500 кг помощи для переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Ладыжинской городской территориальной громады, передает УНН.
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“В ящиках и пакетах были продукты и средства гигиены. В частности, 500 кг макаронных изделий, овсянки, детского питания и около 1000 кг гигиенических изделий для детей и женщин. Волонтеры гуманитарного центра в школе №4 сразу приступили к работе: для беженцев будут сформированы индивидуальные пакеты. Их начнут раздавать в четверг”, - говорится в сообщении.
Напомним
Ранее компания МХП совместно с волонтерами передала большую партию курятины для Лозовой Харьковской области.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.