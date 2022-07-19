"МХП-Громаді" помог с посадкой голландского картофеля для нужд переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаді” помог с организацией посадки голландских сортов картофеля, которую получили в качестве гуманитарной помощи от польского Фонда развития регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.
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“Наш Фонд помог с организацией посадки голландских сортов картофеля на многих территориях своего присутствия. И уже в конце лета можно будет собрать неплохой урожай, распределив его между потерявшими свои дома, но не потерявшим при этом желания жить и вместе работать для победы. Напомним, благодаря сотрудничеству "МХП-Громаді" с Фондом развития регионов для нужд переселенцев и защитников в наши общиныгромады было передано из-за границы более 350 тонн картофеля, предусмотренного как для питания, так и для посадки. Кроме того, благодаря нашим партнерам было доставлено 6 фур с продуктами питания, средствами гигиены, подгузниками и лекарственными препаратами, ориентировочным весом около 90 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения агрохолдинг МХП отгрузил 2,7 млн кг мяса для гуманитарной помощи жителям и военным Виннитчины.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.