МХП забезпечив ВПО картоплею та гумдопомогою із Польщі

Деталі

Співробітництво між українським та польським фондом було налагоджено у березні цього року.

«Завдяки близькості до кордону та активності менеджерів, партнерство було започатковане саме на базі Львівської області, а згодом масштабувалась й у інші регіони України», - йдеться у повідомленні.

Шість автомобілів (90 тонн вантажу) з продуктами харчування, товарами гігієни і медичними препаратами були доставленні у ті регіони, які найбільше постраждали від війни. А також малозабезпеченим і соціально незахищеним категоріям людей по всій Україні.

«Такими передачами гуманітарних вантажів «Fundacja Rozwoju Regionow» організувала своєрідний «Міст Надії», який допомагав тисячам українців у різних куточках відчувати себе не кинутими напризволяще, адже саме для них збирались і доставлялись вантажі з усього світу. Доставку усіх вантажів в Україну оплатив Фонд «МХП-Громаді», - йдеться у повідомленні.

Також, у «Захід-Агро МХП» відзначили внесок «Польської федерації картоплі», яка виділила понад 350 тонн картоплі як посадкового матеріалу для внутрішньо переміщених осіб, так і безпосередньо для споживання. Склад для зберігання картоплі й іншої гуманітарної допомоги забезпечило ТОВ «Захід-Агро МХП».

“Також картопля була завезена у громади, де здійснює свою господарську діяльність «Захід-Агро МХП». А саме: Жовківську, Рудківську, Меденицьку, Калинівську, Золочівську, Городоцьку, Перемишлянську і Поморянську громади Львівщини та Рогатинську громаду на Івано-Франківщині.

І знову ж таки транспорт для розвезення «бараболі» виділило «Захід-Агро». Зараз картопля уже квітне і за місяць можна буде збирати врожай, тож продовольча безпека ВПО гарантована», - розповіли у компанії.

Окремо у «Захід-Агро МХП» подякували керівнику польського фонду розвитку регіонів Рафалю Томалі за небайдужість і допомогу українцям.

«Сподіваємось, що вона буде продовжена і надалі», - підкреслила менеджерка соціальних проєктів «Захід-Агро МХП» Іра Тимкович.

Додамо

З початку війни благодійна організація «СпівДія» спільно з благодійний фондом «МХП-Громаді» доставили близько 300 тонн гуманітарної допомоги з країн Європи.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.