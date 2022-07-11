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МХП обеспечил ВПЛ картофелем и гуммопомощью из Польши

МХП обеспечил ВПЛ картофелем и гуммопомощью из Польши

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» совместно с польским фондом развития регионов «Fundacja Rozwoju Regionоw» завезли в Украину более 350 тонн картофеля и 90 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Захид-Агро МХП», передает УНН.

Подробности

Сотрудничество между украинским и польским фондом было налажено в марте этого года.

«Благодаря близости к границе и активности менеджеров партнерство было начато именно на базе Львовской области, а впоследствии масштабировалась и в другие регионы Украины», - говорится в сообщении.

Шесть автомобилей (90 тонн груза) с продуктами питания, товарами гигиены и медицинскими препаратами были доставлены в те регионы, наиболее пострадавшие от войны. А также малоимущим и социально незащищенным категориям людей по всей Украине.

«Такими передачами гуманитарных грузов «Fundacja Rozwoju Regionow» организовала своеобразный «Мост Надежды», который помогал тысячам украинцев в разных уголках чувствовать себя не брошенными на произвол судьбы, ведь именно для них собирались и доставлялись грузы по всему миру. Доставку всех грузов в Украину оплатил Фонд «МХП-Громаде», - говорится в сообщении.

Также, в «Захид-Агро МХП» отметили вклад «Польской федерации картофеля», которая выделила более 350 тонн картофеля как посадочного материала для внутренне перемещенных лиц, так и непосредственно для потребления. Склад для хранения картофеля и другой гуманитарной помощи обеспечило ООО «Захид-Агро МХП».

“Также картофель был завезен в громады, где осуществляет свою хозяйственную деятельность «Захид-Агро МХП». А именно: Жовковскую, Рудковскую, Меденицкую, Калиновскую, Золочевскую, Городоцкую, Перемышлянскую и Поморянскую громады Львовской и Рогатинскую громаду в Ивано-Франковской области.

И опять же транспорт для развозки «бараболи» выделило «Захид-Агро». Сейчас картофель уже цветет и через месяц можно будет собирать урожай, так что продовольственная безопасность ВПЛ гарантирована», - рассказали в компании.

Отдельно в «Захид-Агро МХП» поблагодарили руководителя польского фонда развития регионов Рафаля Томали за неравнодушие и помощь украинцам.

«Надеемся, что она будет продолжена и в дальнейшем», - подчеркнула менеджерка социальных проектов «Захид-Агро МХП» Ира Тимкович.

Добавим

С начала войны благотворительная организация «СпивДия» совместно с благотворительным фондом «МХП-Громаде» доставили около 300 тонн гуманитарной помощи из стран Европы.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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