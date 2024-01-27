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Міжнародний день портвейну, День обміну насінням. Що ще можна відзначити 27 січня

Міжнародний день портвейну, День обміну насінням. Що ще можна відзначити 27 січня

Київ • УНН

 • 27289 перегляди

Сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну - португальського вина, поява якого, як не дивно, пов'язана з політикою.

Сьогодні, 27 січня, усі шанувальники кріплених вин можуть відзначити Міжнародний день портвейну, пише УНН.

Портвейн – це португальське солодке кріплене вино. Його найчастіше виробляють з червоних або з темно-жовтих сортів винограду.

Поява портвейну, як не дивно, тісно пов’язана з політикою. Через постійні війни з Францією у 17-му столітті Велика Британія почала експортувати вино з Португалії. Але під час перевезення морем вино псувалося. Тому на етапі ферментації винограду винороби почали додавати до нього спирт.

У промислових масштабах цю технологію почали застосовувати наприкінці 18-го століття.

Справжнім портвейном називають таке вино виключно з району річки Дору на Півночі Португалії.

В останню суботу січня відзначається День обміну насінням. Подія виникла у США, але досить швидко стала популярною серед садівників та городників багатьох країн світу.

Під час обміну насінням люди можуть поділитися своїм досвідом вирощування різноманітних рослин.

Ще 24 січня можна відзначити День молоковідсмоктувача. Ініціаторкою події у 2017 році виступила Венді Армбрустер.

Своєю метою вона ставить мотивування жінок до грудного вигодовування, створюючи для цього спеціальну білизну, яка дозволяє зціджувати молоко у будь-яких умовах.

За церковним календарем сьогодні День перенесення мощей Іоанна Златоуста, який жив у 4-5му століттях.

Іоанн народи вився у Антіохії, отримав хорошу освіту. Після смерті матері, у свої 22 роки вирішив стати ченцем.

Певний час жив у пустелі, потім усамітнився у печері. Після цього повернувся до Антіохії, а згодом його обрали патріархом Константинополя.

Вороги патріарха добилися, щоб його відправили у заслання, де він і помер.

Через 30 років після смерті мощі Іоанна Златоуста привезли до Константинополя.

Іменини 27 січня святкують Іван, Йосип, Петро.

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