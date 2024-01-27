Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Сегодня, 27 января, все поклонники крепленых вин могут отметить Международный день портвейна, пишет УНН.

Портвейн - это португальское сладкое крепленое вино. Его чаще всего производят из красных или из темно-желтых сортов винограда.

Появление портвейна, как ни странно, тесно связано с политикой. Из-за постоянных войн с Францией в 17-м веке Великобритания начала экспортировать вино из Португалии. Но при перевозке по морю вино портилось. Поэтому на этапе ферментации винограда виноделы начали добавлять к нему спирт.

В промышленных масштабах эту технологию начали применять в конце 18-го века.

Настоящим портвейном называют такое вино исключительно из района реки Дору на Севере Португалии.

В последнюю субботу января отмечается День обмена семенами. Событие возникло в США, но довольно быстро стало популярным среди садоводов и огородников многих стран мира.

Во время обмена семенами люди могут поделиться своим опытом выращивания различных растений.

Еще 24 января можно отметить День молокоотсоса. Инициатором события в 2017 году выступила Венди Армбрустер.

Своей целью она ставит мотивирование женщин к грудному вскармливанию, создавая для этого специальное белье, которое позволяет сцеживать молоко в любых условиях.

По церковному календарю сегодня День перенесения мощей Иоанна Златоуста, который жил в 4-5м веках.

Иоанн родился в Антиохии, получил хорошее образование. После смерти матери, в свои 22 года решил стать монахом.

Некоторое время жил в пустыне, затем уединился в пещере. После этого вернулся в Антиохию, а затем его избрали патриархом Константинополя.

Враги патриарха добились, чтобы его отправили в ссылку, где он и умер.

Через 30 лет после смерти мощи Иоанна Златоуста привезли в Константинополь.

Именины 27 января празднуют Иван, Иосиф, Петр.