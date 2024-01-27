Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  141286 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  177525 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  203468 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  188543 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  197454 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  199626 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  170766 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156394 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Сегодня отмечается Международный день портвейна - португальского вина, появление которого, как ни странно, связано с политикой.

УНН Lite •   •  15485 просмотра
Международный день портвейна, День обмена семенами. Что еще можно отметить 27 января

Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

ЕС осудил США за казнь Кеннета Юджина Смита в Алабаме с помощью газа азота. ЕС выступает против смертной казни во всех случаях как нарушения права на жизнь и человеческое достоинство.

Новости Мира •   •  15634 просмотра
Евросоюз осудил применение смертной казни с использованием азота в США

Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2 и антенну связи в Херсонской области. БМП-2 обстреливала украинские позиции на правом берегу области. Спецназовцы также сбили российский флаг, развевающийся на антенне.

Война •   •  19950 просмотра
Бойцы ССО уничтожили вражескую БМП, которая обстреливала правый берег Херсонщины

Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

Дания выделит $8,75 млн на поддержку антикоррупционных усилий Украины в рамках Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Об этом объявил министр иностранных дел Дании во время визита в Украину.

Политика •   •  19851 просмотра
Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

На Марсе нашли остатки древнего озера

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил остатки древних озер в кратере Хересо на Марсе, подтвердив предыдущие теории о том, что эта территория когда-то была заполнена водой и могла поддерживать микробную жизнь. Марсоход использовал радар, проникающий в почву, чтобы обнаружить осадочные озерные отложения под землей.

Технологии •   •  19080 просмотра
На Марсе нашли остатки древнего озера

В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция

Количество дорожно-транспортных происшествий в Украине выросло на 25% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В этом году в авариях погибло более 3 000 человек, причем превышение скорости стало причиной более половины смертельных ДТП.

Общество •   •  17155 просмотра
В Украине на четверть выросло количество ДТП - полиция

Двое подростков погибли из-за стрельбы в центре Чикаго

Двое подростков погибли в результате стрельбы в центре Чикаго. Неизвестные открыли огонь по группе из шести учеников, которые выходили из школы, смертельно ранив двух парней в возрасте 16 и 17 лет.

Криминал и ЧП •   •  14524 просмотра
Двое подростков погибли из-за стрельбы в центре Чикаго

ВОЗ предоставила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине

Всемирная организация здравоохранения подготовила рекомендации по использованию технологий генеративного искусственного интеллекта в здравоохранении. Эти технологии имеют потенциал для улучшения здравоохранения, но также несут риски, если для обучения используются некачественные или предвзятые данные.

Здоровье •   •  16384 просмотра
ВОЗ предоставила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в медицине

Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея

Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после того, как президент Аргентины Хавьер Милей сделал неуважительные комментарии, назвав президента Колумбии Густаво Петро "коммунистическим убийцей", что привело к обострению отношений между двумя странами.

Новости Мира •   •  14080 просмотра
Колумбия отозвала своего посла из Аргентины после заявлений Милея

Reuters: глава Пентагона Остин вернется на работу на следующей неделе после болезни

Министр обороны Ллойд Остин планирует вернуться в Пентагон 30 января после того, как отсутствовал из-за лечения рака простаты. 70-летний Остин публично не обсуждал проблемы со здоровьем.

Новости Мира •   •  13850 просмотра
Reuters: глава Пентагона Остин вернется на работу на следующей неделе после болезни